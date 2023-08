Mentre continua il successo di Rosso, bianco e sangue blu su Prime Video, è stata diffusa una scena tagliata del film di Matthew Lopez tratto dal romanzo di Casey McQuiston.

Si tratta di quella che i fan del libro definiscono “la scena del Cornetto”, che era presente nel trailer ma che è stata tagliata dalla versione definitiva del film. È una sequenza che si svolge all’inizio del film, durante la prima notte che Alex Claremont Diaz (Taylor Zakhar Perez) passa a Kensington Palace dopo l’incidente della torta. Il figlio della Presidente degli Stati Uniti è stato spedito a casa del Principe Henry (Nicholas Galitzine) con il preciso compito di fingere un’amicizia per i media, dopo l’incidente di cui sopra. Alex sta parlando con la sua amica Nora (Rachel Hilson) lamentandosi di quanto sia “insopportabile” Henry, quando quest’ultimo piomba in cucina per rubare un Cornetto Algida. Henry a quel punto insiste per trovare un modo per illudere il grande pubblico di una loro amicizia, e Alex trova una soluzione sbrigativa quando efficace: scatta una foto con due cornetti e la pubblica su Instagram.

Intervistato da The Messenger, il regista Matthew Lopez ha spiegato perché la scena è stata tagliata:

La scena del Cornetto è rimasta nel film per un po’, ma nei test screening la scena dell’intervista funzionava così bene… e questa sequenza rischiava di rallentare sia il ritmo che la traiettoria. Amo questa scena, ma senza di essa quella sezione funzionava molto meglio a livello di energia e ritmo. Quindi la scena esiste, ma è stata rimossa.

