In entrambi gli episodi 1 e 2 di Ahsoka, si può sentire una nuova interpretazione di “Sabine’s Theme” proposta per la prima volta nella stagione 3 di Star Wars Rebels, con la classica melodia a quattro note che da allora è diventata sinonimo della guerriera e artista mandaloriana. Tuttavia, la parte veramente intrigante di “Sabine’s Theme” è che la traccia di Kiner fonde la melodia con l’iconica “Force Theme” di John Williams, nota anche come “Binary Sunset”. Questo potrebbe preannunciare che Sabine diventerà una Jedi mandaloriana.

I primi due episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

