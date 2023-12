Dave Filoni e Lars Mikkelsen hanno parlato del futuro del Grande Ammiraglio Thrawn, tornato nella galassia di Star Wars in Ahsoka.

In una recente intervista con Empire Magazine, Filoni ha parlato di cosa aspetta Thrawn ora che è tornato:

Il suo contraltare in Star Wars Rebels è stata Hera. Mettere i due generali uno contro l’altro è qualcosa che trovo interessante. E poi abbiamo creato il Capitano Pellaeon in The Mandalorian, e questo è un personaggio che si accosta a Thrawn, quindi mi piacerebbe vederli insieme.