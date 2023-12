Nathasha Liu Bordizzo, che ha interpretato Sabine nella versione live action in Ahsoka, ha parlato della sua esperienza con l’universo di Star Wars.

In un’intervista con StarWars.com, Bordizzo ha rivelato di essersi preparata per il suo ruolo guardando tutti i prodotti di Star Wars in ordine cronologico:

Ho visto quasi tutti i progetti di Star Wars mai realizzati, in ordine cronologico, seguendo la storia. Ovviamente, ho trattato Rebels come se fosse le “fondamenta” per il viaggio nell’era della Nuova Repubblica, in contrapposizione all’era Imperiale dei Ribelli.

Natasha Liu Bordizzo ha poi specificato anche la differenza tra la sua interpretazione e quella più giovane della doppiatrice Tiya Sircar, precisando:

Volevo che fosse snellita, ma comunque separata in un certo senso. Per differenziare le due età di Sabine.

Ahsoka è disponibile su Disney+.

Nel cast di Ahsoka ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

