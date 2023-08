Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di Ahsoka, disponibile da ieri su Disney+, ha mostrato il senatore Hamato Xiono in live action. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Hamato Xiono è il padre di Kazusda Xiono, uno dei protagonisti di Star Wars Resistance.

Si tratta di un politico che serve nel Senato Galattico della Nuova Repubblica anni dopo la Guerra Civile Galattica. Durante gli ultimi anni di governo della Repubblica, il senatore Xiono facilitò l’ingresso di suo figlio in un’accademia della Forza di Difesa della Nuova Repubblica, prima dell’avvento del primo Ordine.

I primi tre episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

