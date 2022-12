Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead sarà Hera?

Secondo gli ultimi report, Mary Elizabeth Winstead dovrebbe interpretare Hera nella serie tv live action di Star Wars dedicata ad Ahsoka.

Secondo l’ultimo report di Bespin Bulletin, l’attrice interpreterà proprio l’ex pilota della Spettro, ovvero Hera Syndulla.

Data la presenza nella serie tv di Ezra e di Sabine, non sarebbe strano rivedere anche Hera.

Ahsoka avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

Nel cast ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Comic Book