Andor: cosa succede nel finale dell’episodio 9 e perché è importante per Rogue One

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 9 di Andor è disponibile da questa mattina su Disney+ e dà il via a un’importante collegamento con Rogue One. Ovviamente se non avete visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da non rischiare eventuali spoiler.

Nello scorso episodio, Cassian è stato portato a Narkina-5, una prigione fabbrica in cui ha incontrato Ruescott Melshi, interpretato da Duncan Pow, con cui stringerà amicizia.

Al termine di questo episodio Cassian riesce a convincere il supervisore Kino Loy, interpretato da Andy Serkis, ad aiutarlo a ribellarsi alle guardie. Con la morte di Ulaf i due scoprono infatti che, una volta esaurita la pena, i prigionieri vengono trasferiti in un altro settore, senza vedere mai più la luce del sole.

il cambio di mentalità di Kino Loy porterà alla fuga dalla prigione di Cassian e di Melshi, che diventeranno di conseguenza amici (come visto poi in Rogue One).

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

