Andor: Tony Gilroy annuncia tre registi per la stagione 2

Tony Gilroy ha annunciato tre dei registi che si occuperanno della stagione 2 di Andor, le cui riprese inizieranno a breve.

La seconda stagione sarà suddivisa in archi di episodi, e le riprese saranno divise tra Giving Ariel Kleiman (Yellowjackets), Janus Metz (All the Old Knives) e Alonso Ruizpalacios (Outer Range).

Il trio di registi è stato assunto per affrontare blocchi di episodi per il progetto Lucasfilm, proprio come hanno fatto i loro predecessori nella prima stagione. Kleiman assumerà un ruolo simile a quello di Toby Haynes, affrontando un arco di sei episodi diviso in due blocchi da tre. Haynes ha diretto i primi tre episodi della prima stagione, mentre tre blocchi aggiuntivi sono stati diretti dal regista insieme a Susanna White e Ben Carson.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Gizmodo