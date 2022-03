Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ildella stagione 2 diè andato in onda domenica notte, ma il destino di uno dei personaggi potrebbe ancora non essere stato deciso, permettendoci di rivederlo nella stagione 3. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura di questa notizia.

Javon Walton, che nella serie interpreta Ashtray, aveva già svelato che inizialmente non sarebbe dovuto morire sotto i colpi degli agenti SWAT, aggiungendo ora che non essendoci stato sangue, e non avendo visto il cadavere, il suo personaggio potrebbe essere ancora vivo:

Fezco viene arrestato, quindi sono sicuro sarà sul retro di un auto della polizia. Con Ashtray invece, non siamo sicuri al 100% che sia morto, perché non c’è stata una goccia di sangue, no? E non lo vedi cadere a terra. Sentite il proiettile, ma non vedete lo sparo. Quindi potrebbe tornare nella prossima stagione.

Fonte: Screen Rant