Todd Howard, capo produttore di Bethesda e co-produttore esecutivo di Fallout, ha chiarito alcuni dettagli della timeline in cui è ambientata la serie tv.

Con l’uscita della serie tv, alcuni fan di Fallout hanno confrontato le date della serie tv con quelle dei giochi, e hanno notato una sovrapposizione tra gli eventi dello show e quelli di New Vegas, chiedendosi se il gioco fosse stato cancellato. In un’intervista con IGN, Howard ha chiarito che la serie è canonica e che avviene poco dopo gli eventi di New Vegas:

Todd Howard: Ne abbiamo parlato e ci siamo detti: “Sarebbe un momento della storia di grande impatto a cui si ancorano molte cose”. Quindi stiamo attenti alla sequenza temporale. Potrebbe esserci un po’ di confusione in alcuni posti. Ma tutto quello che è successo nei giochi precedenti, incluso New Vegas, è successo nella serie tv. Siamo molto attenti a questo. Tutto quello che posso dire è che stiamo andando in una direzione, ma le bombe cadono subito dopo gli eventi di New Vegas…. Volevo qualcosa che fosse un’altra voce della serie invece di raccontare uno dei giochi che abbiamo realizzato e in un certo senso lo trattiamo come se facessimo un gioco, spostando la sequenza temporale in avanti e facendo delle grandi cose. Ed è quello che pensava anche Jonathan Nolan.

Jonathan Nolan: Tutti coloro che hanno lavorato su Fallout, su tutti i giochi, sono stati molto rispettosi e attenti a mantenere questo universo coerente. Se avessimo preso una direzione diversa, lo show sarebbe l’unica cosa che non si adatta a quell’universo… Non volevamo essere nel nostro angolo privato di un altro mondo o di un universo diverso. Penso che sarebbe stato meno significativo per me guardare la serie, sapendo che era completamente separata dalla realtà dei giochi.