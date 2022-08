La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il primo episodio di House of the Dragon è disponibile in streaming su Now e su HBO Max negli altri paesi, in alcuni nei quali ha causato un crash per il troppo pubblico.

Secondo quanto detto dalla stessa HBO Max i problemi di connessione sono stati riscontrati dagli utenti in possesso di un Fire TV Stick, ma si sta cercando di risolvere. Il servizio ha commentato l’accaduto con un comunicato ufficiale:

House of the Dragon è stato visto con successo da milioni di abbonati HBO Max questa sera. Siamo a conoscenza di una piccola parte di utenti che tenta di connettersi tramite dispositivi Fire TV che stanno riscontrando problemi e questi sono in fase di risoluzione.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile da oggi 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

