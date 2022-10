Matthew Needham, interprete di Larys Strong, è tornato a parlare del suo personaggio e dei suoi obiettivi in House of the Dragon.

In una recente intervista con EW , Needham ha parlato delle differenze tra Larys e Ditocorto:

È difficile perché le parti divertenti che trovo in questo personaggio, nel libro per lo meno, sono le caratteristiche dei suoi misteri, il fatto che non sei del tutto sicuro del motivo per cui sta facendo quello che fa. Ecco perché rende le mie interviste piuttosto difficili, perché mi piacerebbe mantenere quel suo aspetto leggermente misterioso. Se inizi a spiegare le cose, improvvisamente diventa meno interessante. Ma questo era qualcosa che mi ha sempre interessato: l’uomo che è fuori dall’inquadratura, e poi lentamente torna a fuoco. Non so se è ancora completamente a fuoco.

Penso che abbia un piano. Penso che abbia una direzione. Penso che tu non possa essere solo enigmatico per il bene del mistero, semplicemente oziando, fumando, senza un posto dove andare. Sarebbe terribile. No, penso che abbia qualcosa che sta cercando di ottenere. Hanno creato questo personaggio incredibile, questo uomo che agisce sul mondo e fa accadere le cose nonostante sembri non possa ferire una mosca. Penso che sappia dove vuole andare. Penso che abbia dei piani, e ha avuto, beh, tutta la sua vita per inventarli. Quindi è preparato.