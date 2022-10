Licantropus: Kevin Smith ne vuole ancora

Anche Kevin Smith ha apprezzato Licantropus, il primo speciale tv dei Marvel Studios disponibile su Disney+.

Il regista e sceneggiatore ne ha parlato durante il suo ultimo Fatman Beyond, augurandosi che Marvel Studios faccia più progetti del genere:

Ho visto Licantropus, Mark. Abbiamo avuto modo di vedere questa gloriosa visione in bianco e nero sul grande schermo venerdì sera verso le 23. E non è un film. È come uno speciale di un’ora e il ragazzo l’ha realizzato. È stato così divertente, chi si aspettava che fosse così bello?