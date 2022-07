In una recente intervista con IndieWire dedicata alla sua carriera, Ethan Hawke ha parlato della sua recente esperienza in Moon Knight, svelando che anche la figlia Maya è stata uno dei motivi per cui ha partecipato.

Maya mi diceva: “Perché sei seduto fuori e dici a tutti che il loro box della sabbia è brutto? Perché non ci entri, giochi con loro e gli mostri cosa hai da offrire?” E allora ho detto a Oscar Isaac: “Dobbiamo andare a giocare nel box della sabbia della Marvel e provare a fare quello che facciamo di solito. Non dobbiamo cambiare la Marvel. Vogliamo solo mostrare loro cosa siamo capaci di fare e vedere se lo trovano interessante”. Quindi abbiamo fatto molte prove e lavorato molto sulle nostre cose. Abbiamo avuto un’esperienza davvero positiva.

L’attore ha poi parlato del trattamento riservato agli attori da Marvel Studios sul set:

Quel gruppo di persone è estremamente amico degli attori. Potrebbero non essere adatti per i registi, e questo potrebbe essere ciò che criticano Scorsese e Coppola. Ma amano gli attori. Penso che a Kevin Feige sia successa una cosa grandiosa con Robert Downey Jr. e ha capito che la passione di Downey era una parte importante del successo. Quando gli attori sono entusiasti di una parte, il pubblico è entusiasta di guardarli. Feige ha capito l’algoritmo, quindi sono estremamente rispettosi nei confronti del processo recitativo. La cosa migliore di “Moon Knight” per me è stata la performance di Oscar. È una cosa bizzarra che sembra avere un budget gigantesco: una performance piuttosto fuori dal comune.

Parlando del suo futuro nel MCU ha invece detto:

Non dovrei parlarne. Ho dovuto firmare un Accordo di riservatezza per lavorare con loro, ma non mi interessano impegni a lungo termine. Mi sono protetto perché non sapevo cosa sarebbe stato. Volevo solo sapere com’era quel box di sabbia. Ed è ciò che i giovani guardano, quindi perché ci dovremmo sedere lì e dire loro che non va bene?

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

Vi è piaciuta l’interpretazione di Ethan Hawke in Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Indie Wire