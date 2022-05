Quando lo scorso anno venne annunciata la presenza diin, molti dei fan dell’eroe Marvel pensavano che l’attore avrebbe interpretato il

In una recente intervista, il capo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato che Re Sole non è mai stato preso in considerazione come villain:

Non mi piacevano molto le storie del Re Sole. Semplicemente non è mai stato uno dei miei cattivi preferiti. Harrow è stato, onestamente, ispirato dal volere un cattivo ragazzo con cui avere una connessione emotiva. Quindi l’idea di farne un ex avatar mi ha colpito perché creava un legame emotivo tra i due. Quando ho introdotto Harrow probabilmente nella quarta o quinta versione della serie tv, era modellato su Harrison Ford. La mia idea era di raccontare una storia di cosa sarebbe successo se Indiana Jones fosse diventato malvagio negli anni avanzati della sua vita.

Una volta che abbiamo iniziato a muoverci in direzione di Ethan Hawke, Harrow si è allontanato molto rapidamente dal vecchio Indiana Jones che prendeva decisioni sbagliate. E penso che Ethan lo abbia portato nella direzione del fanatico religioso, il leader della setta, la figura del Messia in stile Jim Jones. Quindi non aveva davvero nulla a che fare con il Re Sole. Era molto più basato sul coinvolgimento di Ethan Hawke.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

