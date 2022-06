Moon Knight: gli sceneggiatori della serie erano preoccupati per il casting

Lo sceneggiatore di Moon Knight ha svelato che uno degli elementi più difficili dello sviluppo della serie è stato il casting.

In un’intervista rilasciata a The Playlist, Jeremy Slater ha dichiarato:

Eravamo costantemente terrorizzati. E la decisione finale non spettava a noi. Quella è una decisione che viene presa ai vertici perché questo è un personaggio che potenzialmente potrebbe apparire nuovamente nell’universo Marvel in molti modi diversi. Quindi sapevamo che non avevamo per forza voce in capitolo in quel casting. Avevamo fede e fiducia nella Marvel e che non ci avrebbero lasciato con qualcuno di terribile.