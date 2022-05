Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come avvenuto con Netflix e, anche la Disney ha deciso di inserire un avvertimento all’inizio disu Disney Plus alla luce del massacro avvenuto nella scuola elementare in Texas qualche giorno fa.

In questo caso la decisione sembra essere stata presa dopo che diversi spettatori si sono espressi sui social. Nella sezione “dettagli” della pagina della serie sulla piattaforma negli Stati Uniti si legge ora:

Ci sono alcune scene, in questa serie di finzione, che alcuni spettatori potrebbero trovare sconvolgenti.

Alcune ore prima, la major aveva diffuso un altro avvertimento:

Sebbene questa serie di finzione sia una prosecuzione della storia dei film di Star Wars girati molti anni fa, alcune scene potrebbero sconvolgere gli spettatori alla luce dei recenti tragici eventi. Attenzione: contiene violenza che coinvolge dei bambini.

Un portavoce dell’azienda ha inviato poi una dichiarazione a Deadline:

Riconosciamo che, alla luce dei recenti eventi tragici, alcune scene potrebbero turbare gli spettatori e quindi abbiamo aggiunto un avvertimento sul contenuto nella pagina della serie. Stiamo anche lavorando per aggiungere un avvertimento all’inizio della serie il più in fretta possibile.

La scena che ha fatto discutere è quella d’apertura della serie: ambientata nel tempio Jedi sotto attacco dell’Inquisitore e dei Trooper, si ricollega direttamente al finale di Star Wars – Episodio III: la Vendetta dei Sith. Mentre regna il caos, una Jedi viene uccisa nel tentativo di mettere in salvo alcuni piccoli padawan: i bambini decidono di correre nella speranza di sfuggire al suo stesso destino, mentre l’Ordine 66 viene eseguito in tutta la galassia.