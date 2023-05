Samuel L Jackson tornerà a indossare i panni di Nick Fury il prossimo giugno in Secret Invasion, ma l’attore si è chiesto più volte dove fosse durante Captain America Civil War.

L’attore ha confessato che si chiede spesso dove fosse Nick Fury durante le battaglie corali, specialmente in Civil War e in Endgame;

Stavo cercando di capire dov’ero durante Civil War, quando i bambini stavano combattendo e io non ero lì per dire: ‘Andate tutti nella vostra stanza.’. Dov’ero durante Endgame? È più difficile per me non esserci che esserci.