She-Hulk: Renée Elise Goldsberry sarà Mallory Book

Una nuova featurette di She-Hulk: Attorney at Law esclusiva di ET, ha svelato che Renée Elise Goldsberry interpreterà Mallory Book.

La star di Hamilton e Girls5Eva sarà una collega avvocato di Jen/ She-Hulk (Tatiana Maslany).

Nei fumetti il personaggio è stato creato da Dan Slott e Juan Bobillo in She-Hulk #1. Mallory è un’ex reginetta del liceo diventata avvocato che lavora al fianco di Jen nello studio legale di Goodman, Lieber, Kurtzberg e Holliway, e ha la reputazione di non aver mai perso una causa. Mallory sviluppa una sorta di rivalità con Jen durante il loro peeriodo trascorso in ufficio, e diventa persino il presidente della Fourth Wall Enterprises, un’azienda che vuole rovinare la vita di Jen. Alla fine, Mallory perdonerà Jen e diventeranno amiche, e Jen verrà assunta nel suo nuovo studio legale.

Sono state pubblicate anche due nuove immagini, una con Jen e Nikki in tribunale e una dedicata a Titania (Jameela Jamil) che potete vedere qui sotto:

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

