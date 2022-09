She-Hulk: tutte le guest star e i cameo dell’episodio 3

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e ci sono alcune guest star. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Il primo cameo è ovviamente Emil Blonsky, interpretato da Tim Roth, co-protagonista dell’episodio, lo vediamo anche trasformarsi in Abominio per dimostrare di avere ancora il controllo.

Tocca poi a Wong (Benedict Wong) che rivela anche il motivo per cui ha fatto evadere Emil. Il nuovo stregone supremo non è molto al corrente delle attuali leggi americane.

Infine Megan Thee Stallion, che interpreta se stessa, il grande cameo di cui si vociferava nelle scorse settimane. Nella storia secondaria dell’episodio, un’Elfa di New Asgard si è finta proprio Megan, e viene portata in tribunale dall’ex collega di Jennifer. La cantante è protagonista anche della scena dopo i titoli di coda.

