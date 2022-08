Gli Anelli del Potere: Bayona spiega perché la serie ha preso le distanze dai film

Hanno destato un certo scalpore le dichiarazioni di Peter Jackson di qualche giorno fa, in cui il regista rivelava di non aver più avuto notizie dalla produzione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere dopo che gli era stato chiesto un coinvolgimento e promesso l’invio dei primi script.

Nonostante alcuni aspetti visivamente molto simili (vedi il Balrog comparso nel trailer esteso del San Diego Comic-Con), la serie ha dovuto prendere le distanze dai film di Jackson, sia per una questione di diritti sia perché se per il franchise cinematografico la Tolkien Estate non è mai stata coinvolta, per questa serie invece ha avuto un ruolo di consulenza e apparentemente ha preteso che il regista dell’esalogia non venisse contattato.

J.A. Bayona, regista dei primi due episodi e produttore esecutivo della serie, ha recentemente spiegato a Games Radar che in un primo momento si era cercato di creare un “ponte che collegasse la serie e i film”, ma che successivamente la produzione si è inconsciamente scollegata dalla saga cinematografica:

Amiamo tutti tantissimo ciò che ha realizzato Peter Jackson, e in un primo momento abbiamo pensato di creare una sorta di ponte tra la serie e i film. Ma poi, riflettendo sulla complessità di questi mondi, ci siamo sentiti molto coinvolti dalla nostra storia. E così, inconsciamente, abbiamo iniziato a creare qualcosa che aveva una vita propria. Le aspettative erano altissime, e sono felice che Amazon abbia avuto l’ambizione di spingersi fino a qui – ho cercato quantomeno di avvicinarmi a ciò che ha fatto Jackson – ma più lavoravamo sui personaggi e sulla storia, più inconsciamente ci allontanavamo dai film.

Ricordiamo che negli accordi con la Tolkien Estate viene specificato che Gli Anelli del Potere non può essere considerato un prequel diretto della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Siamo certi, tuttavia, che i riferimenti non mancheranno – a partire dal coinvolgimento di Howard Shore per la scrittura del tema musicale della serie e di John Howe come concept artist della serie.

Intanto è arrivato online un nuovo artwork, questa volta mostra il principe Durin ed Elrond passeggiare nel bosco:

