Star Wars: Ewan McGregor svela il suo personaggio preferito, e non è Kenobi!

Ewan McGregor, protagonista di Obi-Wan Kenobi, ha svelato il suo personaggio preferito della saga di Star Wars.

Ospite del Superhero Comic-Con 2022 in Texas, all’attore è stato chiesto qual è il miglior personaggio di Star Wars. Dopo una breve riflessione, l’attore ha fatto il nome della principessa Leia, descrivendola come coraggiosa, saggia e bella. Ha poi confessato che quando era un ragazzino, aveva una cotta per Carrie Fisher.

