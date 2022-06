Il primo episodio diparte, si può proprio dire, col botto: una scena di sesso tra un uomo e un supereroe di nome Termite in grado di rimpicciolirsi finisce veramente molto male quando quest’ultimo starnutisce mentre si trova (completamente) all’interno del pene del suo amante e torna a grandezza naturale, facendolo esplodere.

Si tratta di una scena ancora più folle, violenta ed esplicita di quella della seconda stagione in cui a esplodere era “solo” una balena. E a quanto pare, è stata ispirata nientemeno che da un meme di Thanos, come ha spiegato il creatore Eric Kripke:

È Craig Rosenberg ad aver scritto la sceneggiatura, merita tutta la colpa. Queste scene nascono in una writers room. La sequenza è nata con qualcuno che ha detto: “Dobbiamo fare in modo che i The Boys combattano contro un supereroe”. A quel punto ci siamo chiesti: “Quale supereroe ci manca?” Qualcuno risponde: “Non abbiamo fatto Ant-Man!” E qualcun altro aggiunge: “C’è un meme di Ant-Man che si arrampica su per il sedere di Thanos e poi lo fa esplodere. Quindi… dovremmo farlo. Dovremmo dare al pubblico ciò che la Marvel non gli ha dato”. Qualcun altro alza la mano e, esilarante, esclama: “Ma non era già esploso il sedere di qualcuno?” Sì, Translucent nella prima stagione.

A quel punto, tolto dall’equazione il sedere, non ci restano molti buchi. A quel punto è stato Craig a creare la scena: “Guardate, dalla bocca non ha senso, e il sedere lo abbiamo già fatto. Quindi abbiamo provato qualcosa di diverso. Ed è stato esilarante.