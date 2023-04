Carl Weathers ha confessato che vorrebbe dirigere un film su Greef Karga, ambientato dopo gli eventi di The Mandalorian.

In un’intervista con Hypebeast l’attore e regista ha confessato che gli piacerebbe dirigere un film sul suo personaggio:

È dura. La mia risposta iniziale sarebbe – in modo egoistico – che mi piacerebbe dirigere un film incentrato su Greef Karga, che copre il suo viaggio come Alto Magistrato di Nevarro. Amo le questioni dei pirati, l’Impero, le insurrezioni, Moff Gideon – ci sono così tante cose buone nella serie. Sarebbe fantastico mettere questi elementi in una sceneggiatura per vedere dove va a finire Greef Karga.

Quando gli è stato chiesto se ci sono attori che gli piacerebbe vedere interpretare il giovane Greef, Weathers ha risposto:

Non conosco un attore in particolare, dipenderebbe sicuramente dall’età. Ma sarebbe bello vederlo da ragazzo. Immergersi in quegli anni formativi dell’adolescenza, osservarlo imparare sia le cattive che le buone abitudini. Vedere come è diventato l’uomo di oggi.

Durante l’intervista, Weathers ha infine anche anticipato le prospettive del suo personaggio:

Beh, è ​​un uomo molto ambizioso e anche molto capace. Lo vedo non solo proteggere Nevarro, ma anche diventare la punta della lancia nella protezione del pianeta. Se c’è qualcuno che vuole entrare e prendere il sopravvento, non credo che Greef Karga non si faccia avanti con il suo equipaggiamento da battaglia.

Fonte: Comic Book

