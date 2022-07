Stranger Things 4: il tributo a Eddie Munson in un campo di grano dell’Indiana

Eddie Munson è sicuramente uno dei personaggi più amati della stagione 4 di Stranger Things, ed è protagonista di un particolare tributo in Indiana.

Come potete vedere qui sopra nel video ufficiale, in un campo di grano dell’Indiana è stato scavato il simpatico faccione di Eddie, per commemorare le sue coraggiosa gesta durante il finale della stagione 4 di Stranger Things. Il tutto ovviamente sulle note di Master of Puppets dei Metallica.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

Cosa pensate di questo enorme tributo a Eddie Munson di Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube