The Boys

The Boys ha condiviso il video musicale della canzone Chimps Don’t Cry interpretato dalla Contessa Cremisi.

Nel filmato, che potete vedere qui sopra, si può ascoltare in versione integrale il brano di cui si erano sentiti degli estratti nel corso dei vari episodi della serie e in cui si affrontano i diritti dei primati, causa sostenuta dal personaggio interpretato da Laurie Holden.

Nella serie la Contessa Cremisi è un ex membro di Payback, un gruppo di supereroi che comprendeva anche Soldatino, Polvere da sparo, Black Noir, Mindstorm, Swatto e i Gemelli TNT.

La Contessa, inoltre, ha in precedenza incontrato Frenchie e Kimiko, momento che ha portato alla morte di vari civili, ed è l’ex fidanzata del personaggio affidato a Jensen Ackles.

Che ne pensate del video musicale di Chimps Don’t Cry interpretato dalla Contessa Cremisi? Lasciate un commento!

Le prime cinque puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube