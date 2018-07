A margine dell’imminente arrivo in home video dinegli Stati Uniti – il kolossal dei Marvel Studios sarà distribuito in Digitale dal 31 luglio e in supporto fisico dal 14 – sono arrivate online tre clip estratte dal campione d’incassi dei fratelli Russo.

IL FILM MARVEL STUDIOS AVENGERS: INFINITY WAR

IN HOME VIDEO DAL 29 AGOSTO

ANCHE NELL’ALTISSIMA DEFINIZIONE BLU-RAY 4K ULTRA HD

Un’avventura dietro le quinte del quarto maggiore incasso di tutti i tempi, grazie a più di 40 minuti di esclusivi inediti bonus sul viaggio cinematografico senza precedenti iniziato 10 anni fa. I contenuti speciali comprendono scene eliminate, featurette, errori sul set e molto altro.

Milano, 10 luglio — Il film Marvel Avengers: Infinity War ha fatto la storia del box office cinematografico battendo ogni record di incasso al debutto e superando i 2 miliardi di dollari al botteghino internazionale in soli 48 giorni: il film rimane tuttora il quarto maggiore incasso di tutti i tempi. Questo evento cinematografico arriva finalmente in Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, su tutte le piattaforme digitali e nell’innovativo formato in altissima definizione Blu-ray 4K Ultra HD, dal 29 di agosto in tutti i migliori negozi. Per fan e appassionati saranno disponibili anche la versione da collezione Steelbook e il cofanetto sia in Blu-ray che in Dvd che raccolgono tutte le tre avventure degli Avengers.

Il film Marvel Avengers: Infinity War, un pezzo immancabile in ogni collezione home video, sarà disponibile in diverse edizioni per permettere a tutti i fan di godersi il film nel modo preferito. Chi sceglierà di vivere questo scontro finale in formato digitale in esclusiva su iTunes, potrà assistere a una tavola rotonda di 30 minuti in cui i registi dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) Anthony e Joe Russo, Jon Favreau, Joss Whedon, James Gunn, Ryan Coogler, Peyton Reed e Taika Waititi riflettono sul contributo fornito dai loro film all’avventura narrativa più ampia dell’Universo Cinematografico Marvel.

I contenuti speciali delle versioni Blu-ray forniscono un esclusivo sguardo dietro le quinte ai supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel, compreso il momento in cui i personaggi si incontrano per la prima volta, le motivazioni dietro alcune delle accoppiate più inaspettate del film ed esilaranti papere tra supereroi sul set. I documentari esplorano lo spaventoso e potentissimo Thanos e le due scene d’azione in cui i personaggi tentano di non fargli ottenere tutte le sei Gemme dell’Infinito: lo scontro su Titano e la gigantesca battaglia nel Wakanda. Le scene eliminate e il commento dei filmmaker rivelano altri segreti della monumentale impresa dei Marvel Studios.

CONTENUTI SPECIALI

Formati in alta definizione:

Una Strana Alchimia – Per condividere l’entusiasmo del primo incontro tra svariati personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel e scoprire i motivi che hanno spinto i filmmaker a farli lavorare insieme.

Il Titano Pazzo – Esplorare l’antagonista più grande e malvagio dell’Universo Cinematografico Marvel, le sue influenze attraverso le varie storie e la minaccia esistenziale che rappresenta.

Oltre la Battaglia: Titano – Scoprire tutti i dettagli dell’emozionante scontro sul pianeta distrutto di Thanos tra cui gli epici stunt e gli effetti visivi per capire la fonte del suo potere.

Oltre la Battaglia: Wakanda – Un viaggio dietro le quinte per scoprire il modo in cui i filmmaker sono riusciti a realizzare la battaglia più grande e complessa mai raffigurata nella storia dei film Marvel.

Scene Eliminate ed Estese:

Happy Sa Cos’è Meglio – Tony e Pepper discutono sui dettagli del loro imminente matrimonio fino all’arrivo di un infastidito Happy Hogan con un’urgente richiesta.

Caccia alla Gemma della Mente – In una strada buia, Wanda Maximoff e Visione, appena ferito, tentano di nascondersi dai brutali alleati di Thanos.

I Guardiani Riacquistano il Ritmo Giusto – Mentre Peter Quill e Drax si scontrano riguardo al fallimento della loro missione su Ovunque, Mantis li interrompe con alcune notizie.

La Scelta di un Padre – Dopo aver scoperto che Gamora ha mentito riguardo alla Gemma dell’Anima, Thanos la mette di fronte a una visione del suo passato.

Papere sul Set – I supereroi preferiti compiono super errori in questa spensierata collezione di gag sul set.

Commento Audio di Anthony e Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Contenuti esclusivi dell’edizione digitale:

Tavola Rotonda con i Registi – Otto meravigliosi registi riflettono sul modo in cui i loro film hanno contribuito all’avventura narrativa più ampia dell’Universo Cinematografico Marvel.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.