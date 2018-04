tempo di lettura 3'

Just received a very big check from D.C. Entertainment for my participation in Batman V Superman, Dawn of Justice… Pubblicato da Jim Starlin su martedì 24 gennaio 2017

, creatore del personaggio di Thanos per la Marvel e sceneggiatore della Trilogia dell’Infinito ( e della nuova trilogia di graphic novel ), è noto per non avere peli sulla lingua, tanto che un anno e mezzo fa affermò candidamente di essere stato pagato di più per l’utilizzo di KGBeast inche per l’utilizzo di Thanos, Gamora e Drax in tutti gli altri film Marvel messi insieme:

E nonostante il rancore provato da Starlin nei confronti della Marvel (raccontato nel dettaglio in un recente profilo pubblicato su Vulture), ha partecipato alla premiére mondiale di Avengers: Infinity War che si è tenuta a Los Angeles qualche giorno fa, e ha pubblicato su Facebook una recensione decisamente positiva anche e soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione di Josh Brolin:

Avengers: Infinity War! Devo stare davvero attento a ciò che dirò, così da non “spoilerare” le tante sorprese che il film contiene (persino per me). Quindi, farò un discorso generale, entrando più nello specifico alla fine, in particolare per quanto concerne Josh Brolin. Sotto l’aspetto visivo è spettacolare, così come lo sono tutti i film Marvel. Ma questa pellicola tocca dei picchi emotivi ai quali in pochi sono riusciti ad avvicinarsi, e allo stesso tempo l’umorismo diventa preponderante nei momenti ideali. Per un paio di volte, il mio cuore si è quasi fermato, facendomi venir voglia di piangere. Saprete quando una volta che avrete visto il film. Brolin è un Thanos incredibile, si muove e agisce proprio come l’ho ritratto nei fumetti. Le due ore e mezza di film passano senza che ce ne si accorga. Credo che avrò bisogno di vedere il film qualche altra volta prima di potermi rendere davvero conto di quanto sia bello. Ma già alla prima visione, presenta dei momenti magnifici. Sì, so che la mia opinione dovrebbe essere considerata un po’ parziale, vista la mia vicinanza alla produzione, ma i fratelli Russo, [Christopher] Markus, [Stephen] McFeely e tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questa pellicola hanno la mia gratitudine più sincera per aver dato vita nella maniera migliore possibile al nostro Titano preferito, così da farci rimanere tutti a bocca aperta e senza fiato. Al film do dieci su dieci.

The Avengers the Infinity War! I really have to watch what I say here, so as to not spoil the many surprises this film… Pubblicato da Jim Starlin su martedì 24 aprile 2018

