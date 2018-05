Spoiler

ATTENZIONE! Contiene spoiler sulla trama e sul finale di Avengers: Infinity War

In una delle loro ultime interviste, dopo il debutto nelle sale di Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori Stephen McFeely e Christopher Markus hanno avuto modo di parlare del finale del cinefumetto, rivelando che il presidente dei Marvel Studios – Kevin Feige – ha appoggiato fin dall’inizio del loro scelte creative a riguardo.

Al termine di Infinity War, come oramai il pubblico di quasi tutto il mondo ha modo di vedere, Thanos condanna metà dell’universo con un fatidico schiocco delle dita, avendo dalla sua le Gemme dell’Infinito.

Tra i protagonisti, molti degli Avengers non sopravvivono. Se gli ultimi minuti del film sono una grossa sorpresa per gli spettatori, è anche vero che una scelta così drastica apre possibilità interessanti per ciò che avremo modo di vedere in Avengers 4.

Come dichiarato dai due sceneggiatori:

[Kevin Feige ci ha detto] “Non abbiate paura di una mossa come questa. Va bene e possiamo farlo“. Una volta deciso, la questione è divenuta “Come arriviamo a qualcosa di così drastico? Come possiamo raccontare la storia più efficace in termini di emozioni e di pathos nel giungere a un finale simile?“.

E, come rivelato dai due, la svolta sarà certamente funzionale al futuro. Un finale di impatto poi, è stato considerato efficace e più diretto nei confronti del pubblico:

Ci sono ancora domande alle quali rispondere. Cosa faranno [gli Avengers rimasti]? Se tutto si fosse fermato poco prima che Thanos schioccasse le dita, l’effetto sarebbe stato quello del “premere il pulsante di pausa”. Tutti si sarebbero chiesti “E ora che accadrà? Il mio supereroe preferito salverà la situazione un attimo prima del disastro?“. Noi, invece, volevamo qualcosa di più definitivo che dicesse a tutti “Sì, questo è ciò che accade, fatevene una ragione“. Abbiamo preferito una scelta simile piuttosto che “girare intorno” alla questione in maniera vaga.

