I vari protagonisti e protagoniste dell’sono cambiati parecchio nel corso del tempo, in termini di evoluzione narrativa ed… estetica.

C’è un personaggio però che, nelle parole della diretta interessata Elizabeth Olsen, non è cambiata moltissimo dal punto di vista del look. Parliamo ovviamente di Scarlet Witch, apparsa per la prima volta in Avengers: Age of Ultron che abbiamo ritrovato anche nell’ultimo Avengers: Infinity War.

L’attrice ha parlato dell’aspetto di Wanda Maximoff in un’intervista rilasciata a Elle qualche giorno fa:

Spero che non abbia sempre questo corsetto scollato. Mi piacciono i corsetti, sia chiaro, ma mi piacerebbe che fosse un po’ più alto. Tutte indossano questi “cosi” che le coprono, Tessa, Scarlett. Mi piacerebbe coprirmi un po’. È divertente perché ogni tanto mi guardo intorno e penso “Wow, sono l’unica che ha il décolleté” ed è un pensiero abbastanza costante perché il costume di Wanda non si è evoluto chissà quanto. Ma poi osservo il personaggio nei fumetti, che aveva un body e una fascia intorno alla testa… orribile, davvero orribile! Quindi almeno sanno bene che quel look era pessimo […] Circa i costumi e quello che dobbiamo metterci, è più una questione collegata alla creazione di immagini particolarmente iconiche, che è quello a cui puntano questi film. È questo lo scopo dei costumi, non quello di rappresentare una donna standard.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

