Attenzione.

La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

Ce lo siamo domandati anche noi di BadTaste durante la live su Avengers: Infinity War.

Quali personaggi resteranno davvero morti nel quarto Avengers? Solo quelli deceduti prima dello schioccar di dita di Thanos? Se il quarto Avengers agirà sulle varie linee temporali dell’UCM, chi avremo modo di rivedere in vita? Secondo quale logica?

Tutti quesiti hanno un loro “perché” e per capirlo basta impiegare un po’ di logica a prescindere dalla conoscenza delle dinamiche di morti, resurrezioni e reboot che, nei fumetti, vanno avanti da qualche decennio.

In una nuova intervista, gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War Christopher Markus e Stephen McFeely hanno avuto modo di ribadire – e di consigliare a tutti – che è meglio passare alla prossima fase di elaborazione del lutto.

Markus afferma:

Avengers 4 non funzionerà nel modo che credi. E inoltre… le morti sono reali. Volevo solo dirti questo, che è tutto vero e prima accetterai questo fatto, prima riuscirai a passare alla prossima fase di elaborazione del lutto.

McFeely aggiunge:

Mettiamola in questa maniera. Penso che Infinity War sia una pellicola davvero matura per essere un blockbuster. È divertentissimo, sia chiaro, ma diventa davvero maturo. Anche il secondo sarà maturo. Prenderemo delle decisioni e speriamo che possiate restare sorpresi, deliziati e colpiti. La squadra è sempre quella. Sono stati scritti allo stesso tempo e girati in contemporanea. Sono ovviamente collegati, ma sono due film differenti, uno dei quali dipende dagli avvenimenti del primo.

Cosa ne pensate? C’è da credere alle parole dei due? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.