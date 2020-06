La notizia dello Snyder Cut disudello scorso mese ha lasciato tutti i fan in fremente attesa, e dopo la pubblicazione dei primi poster ufficiali e della immagine di Darkseid , sono pochi i nuovi dettagli sulla pellicola approdati online, ma questo potrebbe presto cambiare: Comicbook annuncia che il prossimo mese,sarà ospite della

La Justice Con – organizzata dalla community di Youtuber The Nerd Queens e Comic Book Debate – sarà una convention online (sulla scia del Comic-Con@home) dedicata esclusivamente all’universo cinematografico DC che Snyder ha aiutato a costruire alla Warner Bros e si terrà il 25 e il 26 luglio, proprio negli stessi giorni dell’edizione online del Comic-Con di San Diego.

Sull’onda della Snyder Cut, è stato annunciato che Zack Snyder avrà un panel tutto suo e sarà l’ospite d’eccezione alla Justice Con che ospiterà, tra gli altri, anche Ray Porter (Darkseid) e la storyboard artist Jay Oliva.

In attesa di conferme ufficiali, di seguito trovate il trailer della convention sul canale di The Nerd Queens:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

