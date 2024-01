Proprio ieri, Lily Gladstone, Mollie in Killers of the Flower Moon, è diventata la prima donna nativa americana ad ottenere una nomination all’Oscar come miglio attrice (SCOPRI TUTTE LE CANDIDATURE). Poco dopo l’annuncio, è riemersa dal web e divenuta presto virale una foto dell’attrice, allora ragazzina, contenuta nell’annuario del liceo. Qui la vediamo posare insieme suo compagno di classe e futuro collega Josh Ryder, mentre la didascalia recita: “Most Likely to Win an Oscar”. I due erano stati infatti votati come quelli che avrebbero ottenuto dei riconoscimenti per il loro talento.

In un’intervista con ET, Ryder ha commentato:

Non credo di aver avuto la capacità di pensare o di capire cosa ci vuole per mettersi nelle condizioni per essere nominati all’Oscar e Lily l’ha fatto. È straordinario che abbia fatto un lavoro di così alto livello e che sia stato giustamente riconosciuto. Una delle cose più belle, onestamente, è il modo in cui ha riunito la mia classe del liceo. Sono tutti così entusiasti.

L’attore ha infatti dichiarato di essersi scambiato diversi messaggi con la collega, che di recente ha incontrato nella sua città natale. I loro amici si stanno organizzando per sostenerla mentre si prepara a partecipare alla 96esima edizione degli Oscar, che si terrà il 10 marzo. L’idea è di organizzare un watch party nella loro scuola e di fare il tifo per lei a distanza.

In un’intervista a USA Today, Lily Gladstone ha inoltre dichiarato che anche Leonardo DiCaprio le ha inviato la foto dell’annuario del liceo via sms dopo l’annuncio della sua candidatura.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 26 gennaio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

