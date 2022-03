Fervono i preparativi per la lunga Notte degli Oscar (che noi seguiremo in diretta su Twitch domenica sera 27 marzo a partire dalle 23.30): a Los Angeles da giorni l’incrocio tra Hollywood Boulevard e Highland Avenue è chiuso, e l’allestimento del red carpet che conduce verso l’ingresso dell’Hollywood & Highland Center (il centro commerciale all’interno del quale si trova il Dolby Theatre, che da anni ospita gli Academy Awards) è in corso.

Nel frattempo, People Magazine ha svelato la scenografia che incornicerà il palco, opera di David Korins, vincitore dell’Emmy. “Abbiamo attraversato un periodo veramente complicato e difficile, a prescindere dalla situazione socioeconomica,” ha commentato lo scenografo di Hamilton. “Quindi quello a cui ho pensato è stato: come possiamo dare un senso di comunità? Come possiamo dare l’idea di riconoscere da dove veniamo e dove ci troviamo ora? Ma il cinema guarda anche avanti”. Ecco quindi una scenografia che alterna bianchi e blu, una specie di “portale magico verso il futuro, nel quale si scambia la moneta dell’eleganza e l’elettricità”.

Parliamo di ben 26 mila cristalli e 40 mila rose. “Volevo che ogni singolo pezzo della scenografia brillasse dall’interno, qualcosa che sembrasse incredibile”, spiega Korins, che si è ispirato a illusioni ottiche per dare la sensazione di un ambiente in continuo mutamento. “Ci sono tre conduttrici, tre ambienti diversi, e tutto viene avvolto in quello che spero sia un messaggio di comunità e speranza”. Ogni singolo elemento della scenografia è collegato all’elettricità, e l’intera ambientazione sarà “luminescente”.





Nel frattempo, questa sera si è svolta una conferenza stampa con il produttore Will Packer e le conduttrici Regina Hall e Wanda Sykes (Amy Schumer non era presente “ma non ha il Covid”), e sono emersi numerosi interessanti dettagli:

La situazione in Ucraina verrà affrontata in maniera “naturale” e “delicata” durante la cerimonia

Il presentatore o i presentatori dell’Oscar a miglior film non sono stati ancora annunciati, non erano quindi nella lista diffusa finora (che sia Chloé Zhao?)

Le tre conduttrici apriranno la cerimonia insieme e durante la serata condurranno in vari modi (da sole, in due o tutte e tre). La cerimonia non sarà quindi divisa in tre porzioni come anticipato

Il premio al film più popolare potrebbe andare a più di un film, non riceveranno comunque un Oscar

Confermato che al contrario dell’anno scorso il premio al miglior film verrà annunciato per ultimo

I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo.

