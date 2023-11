Con la fine dello sciopero degli attori le star di Hollywood hanno potuto riprendere la promozione dei loro progetti e, fra queste, possiamo anche annoverare Willem Dafoe che vedremo prossimamente in Povere Creature, la pellicola di Yorgos Lanthimos che si è aggiudicata il Leone d’Oro a Venezia (ECCO TUTTI I VINCITORI).

Willem Dafoe, che già dopo la kermesse veneziana aveva spiegato di avere il “cuore spezzato” per non aver potuto promuovere Povere Creature al Festival, ha potuto finalmente discuterne in Polonia al EnergaCamerimage Film Festival.

Parlando con Deadline ha dapprima espresso la sua opinione sulla fine dello sciopero:

Immagino che le cose torneranno semplicemente come erano, ma i termini saranno diversi.

Poi, aggiungendo di non conoscere nello specifico i termini dell’accordo raggiunto da SAG-AFTRA spiega:

Sono un’ape operaia. Lavoro molto. E lo faccio da molto tempo. Ma a volte, non mi sento un insider. So che è un po’ ridicolo, avendo lavorato così a lungo, ma non so tutto.

Passando a Povere Creature ha poi ammesso di essere consapevole che il lungometraggio è uno dei principali indiziati per la prossima Notte degli Oscar e la stagione dei premi in generale, specie per quanto concerne la sua performance e quella di Emma Stone.

Ne sono consapevole. È sempre una buona notizia quando senti quel tipo di chiacchiericcio. E hai modo di verificarlo. Ma il tuo lavoro è quello di promuovere il film in ogni caso. E poi tutte queste cose collaterali potrebbero o potrebbero non accadere. A volte, film molto buoni non catturano quella onda. E capisci il perché. È la combinazione di ciò che viene distribuito quell’anno. E poi ci sono altre volte in cui un film invece cattura quell’onda, e ti chiedi davvero perché stia succedendo.

POVERE CREATURE: LA TRAMA

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

