Oggi è l’ultimo giorno in cui potete iscrivervi BadTaste+ gratuitamente per una settimana: un’iniziativa resa possibile grazie a Lucky Red, che ha portato al cinema dal 2 febbraio Decision to Leave.

Se già non siete abbonati, cliccando su uno qualsiasi dei contenuti di BadTaste+ (dalle recensioni alle videorecensioni, dai podcast alle videointerviste di Casa Alò, alle newsletter) troverete un avviso che vi segnalerà la possibilità di accedere a questi contenuti gratuitamente per una settimana.

Potete farlo direttamente anche cliccando qui!

Avete quindi ancora un giorno per abbonarvi gratuitamente e scoprire alcuni contenuti imperdibili come quelli che vi linkiamo qui sotto:

Le videointerviste di Casa Alò

I podcast: BadCrime

I podcast: Insider

I podcast: Falò

L’attualità spiegata

Le recensioni

Ecco una selezione delle ultime recensioni e video recensioni: