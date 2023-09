Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 di Ahsoka, disponibile su Disney+, viene detto che la Forza non è prerogativa dei Jedi, ma chiunque potrebbe utilizzarla.

L’addestramento Jedi non è limitato a coloro che sanno maneggiare la Forza. Chiunque può attingere alla Forza, ma diventare un Jedi richiede disciplina e dedizione. La Forza è un’energia che circonda tutti gli esseri viventi, non solo i Jedi. Il talento naturale è utile, ma senza allenamento e disciplina non significa nulla. come detto nell’episodio, la capacità di Sabine Wren di progredire nel suo addestramento Jedi dipende dalla sua volontà di aprirsi alla Forza.

Questo aspetto della Forza venne raccontato dallo stesso George Lucas ai tempi de Il Ritorno dello Jedi, in cui il regista disse che la Forza era come lo Yoga, è alla portata di tutti, ma i Jedi sono gli unici che hanno abbastanza disciplina e dedizione per utilizzarla al meglio.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

