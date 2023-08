Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di Ahsoka, disponibile da ieri su Disney+, riporta in scena anche i Purrgil, dopo l’apparizione fugace in The Mandalorian. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nel corso dell’episodio, Ahsoka e Sabine si imbattono in un branco di balene spaziali, mentre combattono le forze di Morgan Elsbeth.

Nella mitologia di Star Wars, questi cetacei si chiamano Purrgil. Incredibilmente massicce, queste balene semi-senzienti possono accedere naturalmente all’iperspazio per viaggiare attraverso la galassia. si tratta degli animali che hanno effettivamente ispirato gli scienziati che hanno scoperto la tecnologia dell’iperspazio millenni fa. Le balene spaziali furono anche seguite dai primi colonizzatori per esplorare i percorsi più sicuri verso le regioni dell’Orlo Esterno. Erano apparse anche nella 3×01 di The Mandalorian a inizio anno.

I primi tre episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

