Sydney Sweeney è una delle attrici più in vista degli ultimi anni, anche grazie alla sua performance come cassie in Euphoria.

L’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Variety, parlando anche di Cassie e del suo rapporto con lo showrunner Sam Levinson:

Gli dico sempre di darmi di più. Gli mostrerò quello che so fare. C’è così tanto in questa ragazza. Il caos prospera su quel set, perché è lì che viene realizzata l’arte più incredibile. Io e Maude Apatow, ogni volta che Sam dice ‘Non mi sembra giusto’, gli rispondiamo ‘No, ti mostreremo come litigano le sorelle’. E ci limitiamo a lavorare sulle scene, ed è da lì che viene la magia.

Hai me, hai Z, hai tutte queste donne molto forti e indipendenti. Se non ci sentivamo a nostro agio con qualcosa, o vedevamo qualcosa che non ci piaceva, ne parlavamo tutti. È difficile vedere qualcuno completamente distrutto dal pubblico e dai media quando in realtà non c’è nessuno a pensarlo. Siamo lì, e chiaramente stiamo ancora lavorando allo show e siamo di supporto gli uni agli altri. Il punto è mettere le persone a disagio e pensare fuori dagli schemi. Non avete ancora visto nulla. Cos’altro è lo scopo dell’arte? Per me, mi sento così libera e fiduciosa ora. E l’ho scoperto grazie a Cassie.