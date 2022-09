Steve Toussaint ha commentato l’abbandono di Miguel Sapochnik al ruolo di showrunner di House of the Dragon.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Toussaint ha dichiarato di essere sbalordito dalla scelta dello showrunner:

Abbiamo questa parola inglese che significa “sviscerato” e io ero sconvolto. Ryan mi ha chiamato perché stavo girando una cosa in Belgio. E così, una notte ho ricevuto questa chiamata da Ryan, che mi diceva “Ascolta, questo sta per finire. Voglio che tu sappia cosa sta succedendo e tutto andrà bene”, e così via. E: “È una decisione di Miguel”. Quindi ci sono rimasto male.

Ha poi ricordato la sera della premiere, e di aver incontrato la moglie di Sapochnik:

Quando abbiamo partecipato alla prima di House of the Dragon a Londra, stavo chiacchierando con la moglie di Sapochnik, Alexis Raben. Ed era fiera di lui, perché era costante. Ovviamente doveva dirigere e fare le sue parti, ovviamente i suoi episodi. E poi, ovviamente, doveva supervisionare l’intera faccenda, assicurarsi che l’aspetto della serie fosse ancora in linea con l’intera storia. Penso che stiano ancora lavorando agli ultimi due episodi. Quindi è una quantità di lavoro enorme. Quindi ho capito perché se ne andrà.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: IndieWire