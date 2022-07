Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di stagione di Ms Marvel è disponibile su Disney+ e chiude questo primo ciclo di avventure per la giovane Kamala. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Dopo un confronto tra il fuoco incrociato della Damage Control, Kamala riesce a convincere Kamran ad andarsene, per non venire arrestato. Il ragazzo scappa attraverso un buco nel cemento, lasciando la super eroina da sola circondata dai cittadini del Jersey. L’agente Sadie Deever riceve un’altra telefonata dall’agente Cleary, che giustamente arrabbiato la solleva dall’incarico.

Dopo essere diventata virale sui social, Kamala scopre il significato del suo nome, grazie a un toccante dialogo col padre. Kamala decide di farsi chiamare Ms. Marvel. Nel frattempo, Bruno le lascia una lettera nell’armadietto, prima di trasferirsi alla Caltech, e Kamran ha raggiunto Red Dagger a Kamachi.

Una settimana dopo, Bruno è pronto a partire, ma prima rivela a Kamala che è l’unico membro della sua famiglia ad avere poteri. Il dna della giovane presenta, secondo il ragazzo, una mutazione. Mentre Bruno pronuncia queste parole, di sottofondo si può sentire la storica schitarrata di X-Men ’97, che vi ricordiamo tornerà con una serie animata prodotta da Marvel Studios.

Infine, nella post credit, Kamala si sta riposando sul suo letto. Il bracciale si attiva, e Kamala sparisce nel suo armadio. Al suo posto, compare Carol Danvers (Brie Larson) con un nuovo costume. Captain Marvel non capisce come sia finita sulla terra, e si stupisce della quantità di poster nella camera di Kamala. Appare poi la scritta che annuncia che Ms Marvel tornerà in The Marvels.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

