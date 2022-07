Ms Marvel: i viaggi nel tempo contraddicono Avengers: Endgame?

In Ms Marvel Kamala riesce in qualche modo a compiere dei viaggi nel tempo, andando contro ad alcune regole dette in Avengers: Endgame.

In una recente intervista con Cinema Blend, la showrunner Bisha K. Ali ha dichiarato che i loro viaggi nel tempo hanno perfettamente senso:

“Sì, avevamo le regole di Avengers: Endgame secondo le quali non puoi tornare indietro in un modo consequenziale.Tuttavia tra Endgame e Ms. Marvel, è arrivata un’altra serie tv chiamata Loki, che fa capire come potrebbe funzionare il tempo. E direi che se il nostro viaggio non ha causato un evento Nexus, allora era inevitabile. Era un circuito chiuso. Ecco cosa succede… Ed è stato anche il fatto che un evento Nexus è causato da… Sai una cosa? Verrò sgridata da qualcuno, da un fan o dalla Marvel. Non so dire quale. Ma dirò questo, che per me aveva perfettamente senso e si adattava alla logica di quanto stabilito nella TVA, è una decisione definitiva sul nostro viaggio nel tempo, credo.