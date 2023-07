Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del colpo di scena relativo a Rhodes avvenuto nell’episodio 4 di Secret Invasion. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Il nuovo episodio di Secret Invasion ha svelato che il colonnello James Rhodes (Don Cheadle) è in realtà uno Skrull. In un’intervista con Marvel.com, Kevin Feige ha analizzato la nuova svolta e ha aggiunto che Rhodey è uno Skrull da un po’ di tempo, anche in alcune delle sue apparizioni passate.

Avevamo bisogno di avere un personaggio che non ci si aspetterebbe fosse uno Skrull. Don era d’accordo con questa rivelazione di interpretare e rivelare un altro lato di Rhodey e di rivelare che, sì, è uno Skrull. Quando abbiamo attori fantastici, come Don, che sono stati con noi per così tanti anni, li trattiamo come partner anche nella fase creativa. Son passati molti anni da quando abbiamo presentato questa idea a Don, e lui era molto interessato al poter interpretare diversi lati di Rhodey che non avevamo mai visto prima. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per capire esattamente da quanto tempo è uno Skrull. Ci piace l’idea che i fan tornino indietro e guardino alcune delle altre apparizioni di Rhodey e si rendano conto che non era lui.