She-Hulk: nell’episodio 5 primo sguardo al costume di un eroe molto atteso

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e mostra parte del costume di uno dei super eroi più attesi. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

L’episodio 5 di She-Hulk si conclude con Jennifer che si reca da Luke, lo stilista dei super eroi, per i suoi nuovi vestiti, e con quest’ultimo che chiude un pacco da ritirare, al cui interno vediamo l’elmo giallo di Daredevil.

Si tratta del primo sguardo al costume del Marvel Cinematic Universe di Daredevil, che sarà giallo invece che rosso, come quello iniziale dei fumetti. Non sappiamo se Charlie Cox debutterà già la prossima settimana, e se ci sarà da aspettare ancora qualche episodio.

I primi cinque episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

