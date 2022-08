She-Hulk: Tim Roth parla del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

In She-Hulk: Attorney at Law in arrivo a metà agosto su Disney+, tornerà anche Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato in The Incredible Hulk nel 2008.

Intervistato da Forbes, l’attore ha parlato del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe:

È molto più reale adesso. Quando lo stavamo facendo inizialmente, era piuttosto insolito. Era pre-Iron Man, e poi Robert Downey Jr. e Jon Favreau hanno cambiato tutto. Per me, quello che stavamo facendo sembrava un progetto indie ad alto budget. C’era un po’ di quello che succedeva. Cercare di dare vita a quel tipo di mondo è stato bello e folle. Ancora una volta, è stato uno di quelli che ho fatto per i miei figli perché pensavo che si sarebbero divertiti molto a scuola perché erano molto più piccoli. Tornando, non sapevo cosa aspettarmi. Una volta che ho iniziato a girare, non sapevo come comportarmi per i miei affari, ed è stato un po’ sconcertante. Tatiana Maslany è incredibile, e She-Hulk è una commedia, ed è dannatamente brava nelle commedie ma, per essere onesti, è carina, abbastanza brava in tutto. Quando Mark Ruffalo si è presentato per fare le sue cose in cui ero coinvolto e li ho visti interagire, è stato un momento straniante per me e ho detto: ‘Oh, è questo che stiamo facendo. Oh, ok,’ e poi avevo capito cosa fare. Fondamentalmente, nel primo segmento in cui sono stato coinvolto, ho ricevuto da loro alcune indicazioni serie sul cosa succede attorno a me, e poi è stato tutto un gioco, è stato molto divertente.