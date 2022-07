The Boys: l’episodio 7 svela ulteriori dettagli sul passato di Butcher

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 07 della stagione 3 di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video da questa notte, e svela ulteriori dettagli sul passato di Billy Butcher. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da non rischiare spoiler.

Intrappolato in un coma da Mindstorm, Butcher è costretto a rivivere frammenti della sua infazia con il padre violento che abusava di lui e del fratello Lenny. Quando il giovane Billy non ce la fa più, abbandona il fratello e si arruola. Non vedendolo tornando a casa per i sei mesi successivi, il fratello di Butcher decide di gettare la spugna, impugna la pistola di famiglia e si spara.

Nella visione, Butcher viene accusato del suicidio, oltre che della morte di tutti quelli che gli sono cari. Lenny lo avverte che Hughie sarà probabilmente il prossimo, e che una volta morto, Butcher sarà da solo.

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

