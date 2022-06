The Boys: la risposta ufficiale di Patriota al discorso di Starlight

Al termine dell’episodio 6 di The Boys, Starlight accusava Patriota di azioni malvagie, rivelando al mondo la vera natura dei Super.

Il profilo ufficiale della Vought International ha pubblicato un comunicato stampa redatto dallo stesso Patriota, in cui l’eroe risponde alle accuse:

Le recenti accuse fatte in live streaming da Annie January, nome in codice Starlight non rispecchiano assolutamente la Vought International.

La Vought assicura a tutti gli investitori che userà tutto il potere del sistema legislativo americano per combattere queste diffamazioni. Possiamo confermare che January è stata licenziata ed il suo status di co-capitano dei Sette è stato rescisso con effetto immediato.

January è a caccia di gloria dopo che è diventata isterica a causa della rottura della loro relazione da parte di Patriota. Purtroppo la sua folle gelosia è degenerata nel terreno degli insurrezionisti ed ha reso impossibile una riconciliazione. Ci pentiamo di aver reso January un membro dei Sette.

Il nostro scopo è e sarà sempre il popolo Americano e l’espansione del concetto di libertà in tutto il mondo.

Per l’America

Patriota