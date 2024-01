What If...?

La pagina Instagram dei Marvel Studios ha pubblicato le prime quattro immagini dalla stagione 3 di What If, in arrivo prossimamente.

Nelle immagini, che potete vedere qui sotto, ci sono anche eroi mai visti nella stagione 2, come il Captain America di Sam Wilson.

What if Sam

what if momento mecha

what if Soldato D'inverno e Red Guardian

What If Red Guardian







La stagione due di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritti da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). I produttori esecutivi della serie animata sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

Fonte: Instagram

