Il regista di uno degli episodi X-Men ’97, Chase Conley, ha svelato alcuni retroscena sul combattimento di Nightcrawler.

Il regista ha parlato di come era necessario mostrare il Bamf in un modo diverso:

Beh, volevamo mostrare i poteri in modi che non avevamo mai visto prima. Nightcrawler ha fatto BAMF in così tanti modi diversi, ma non avevamo mai visto il punto di vista di qualcun altro nel portale con lui. E inoltre, sappiamo per certo che con un BAMF può esaurirti completamente. E’ una cosa che può fare per renderti incapace di muoverti. Wolverine ha un fattore di guarigione e potrebbe essere l’unica persona a non essere così disorientata. Questo è stato l’approccio principale. E fin dall’inizio di quella scena, Marvin Britt, che è un artista straordinario, ha dato il suo aiuto. Ha fatto un primo tentativo e quando è venuto da me con la sceneggiatura mi ha detto: “Non so cosa fare per questa scena”. E ho detto “Ci penso io”

Quindi ho pensato, andrò in città. E ne avevo tutte le intenzioni. Me ne sono andato. Ho fatto un sacco di cose di sottofondo. E volevo solo vedere, avevo una visione molto specifica per questo, ed ero felice che i nostri dirigenti e Studio Mir hanno aderito ad alcuni degli storyboard che ho dato loro. Volevamo davvero provare a esagerare un po’ e, come ho detto, fare qualcosa che non avevamo mai visto prima e anche assicurarci di guardare Nightcrawler guardare verso dove si trova. Lo vediamo sempre fare BAMF ovunque, ma è come se stesse viaggiando attraverso una dimensione come una scorciatoia, proprio come piegheresti un pezzo di carta, per quanto riguarda il tempo. Sì, quello era il processo con cui ci siamo arrivati, in realtà cercavamo solo di vedere qualcosa che non avevamo mai visto prima.