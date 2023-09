Lucas Film ha pubblicato una nuova featurette di Ahsoka dedicata al ritorno di Hayden Cristensen come Anakin.

La nuova featurette, che potete vedere qui sopra, ha come protagonisti Rosario Dawson, Hayden Cristensen e Dave Filoni. I tre raccontano come hanno gestito il ritorno di un personaggio importante come Anakin.

I primi cinque episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate della performance di Ariana Greenblatt nei panni della giovane Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili